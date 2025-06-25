Россиянам объяснили, кому имеет смысл покупать полис ДМС

Говоря о страховке здоровья, чаще всего имеют в виду добровольное медицинское страхование — ДМС. По умолчанию принято считать, что такой полис всегда лучше бесплатного ОМС, но это мнение не всегда подтверждается на практике, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кернер, генеральный директор INFULL, CEO страховой платформы Polis.online.

«Безусловно, страховка будет полезна детям, особенно в первый год жизни. ДМС обеспечивает быстрый доступ к неограниченному числу консультаций с педиатром и другими узкими специалистами. Пригодится страховка и пожилым людям, у которых нередко случаются обострения хронических заболеваний. Если вы молоды и полны сил, то ДМС также будет полезным вложением. Ведь такая страховка избавит вас от очередей в поликлинике даже в случае обычного ОРВИ», — сказал он.

Однако если оформлять ДМС самостоятельно, без компенсации со стороны работодателя, то такая покупка может ударить по бюджету, стоимость стандартной программы на год обойдется в 80–100 тысяч рублей и больше. Есть и более дешевые страховки, но тут нужно быть очень внимательным.

«Как правило, недорогой ДМС включает франшизу и покрывает ограниченное количество рисков. И распространяется всего на несколько клиник, с которыми страховщик состоит в партнерстве. Может случиться так, что вам потребуется МРТ, которого в этих клиниках попросту нет. Или дорогостоящий анализ, который не входит в программу. А если в страховку включена франшиза, то в самый неожиданный момент вам выставят счет на круглую сумму. И чтобы продолжить лечение, счет придется оплачивать из своего кармана. Именно по этой причине я рекомендую сперва внимательно прочитать договор ДМС, особенно то, что написано внизу мелким шрифтом. Если у вас есть хронические болезни или вы оформляете полис на часто болеющего ребенка, то, скорее всего, дешевый ДМС вам не подойдет», — отметил эксперт.

Еще важно иметь в виду, что любой полис ДМС не покрывает проблемы со здоровьем, полученные при наркотическом или алкогольном опьянении. Или в ходе совершения противоправных действий.

«Проще говоря, любителям покутить на праздниках или рыбалке, рассчитывая в случае всего получить медицинскую помощь, ДМС точно не поможет. ДМС действительно полезная страховка, которая нужна почти всем. Главное – внимательно читайте договор и сравнивайте цены», — резюмировал он.

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