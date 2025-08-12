Аналитики зафиксировали рост числа сделок с жильем

Количество сделок с жильем на платформе в июле 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем увеличилось на 14%. Тенденцию подтверждают и данные Роскадастра: за июль в ЕГРН зарегистрировано порядка 420 тыс. сделок с недвижимостью, что на 17% больше, чем месяцем ранее.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе экосистемы недвижимости M2.

«Такой результат в основном связан с тем, что в июле больше рабочих дней, чем в июне — 23 против 19. Также сыграло роль снижение ключевой ставки до 18%. Меры Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики являются важным шагом к стимулированию рынка. Для значимого роста доступности ипотеки необходимо дальнейшее снижение ставки», — сообщил Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных М2.

По данным аналитического центра платформы, спрос на ипотеку остается стабильным. В июле 2025 года в банки направлено столько же ипотечных заявок, сколько в июне. При сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем заявок также практически не изменился.

В топ-5 регионов по спросу на ипотеку вошли: Москва — 10% всех ипотечных заявок, Краснодарский край — 6%, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан — по 5%.

В части льготного кредитования, по данным ДОМ.РФ и оценке М2, представлено около 50 тыс. займов почти на 290 млрд рублей. По сравнению с июнем количество и объем выданных льготных ипотек выросли на 16 и 17% соответственно. В большей степени такой результат связан с сезонностью. Наиболее популярной госпрограммой по-прежнему остается семейная ипотека — в прошлом месяце на нее пришлось 88% выдач.

Ранее риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей.