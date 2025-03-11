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Риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей

Риелтор Ермоленко: ремонт-призрак поможет продать квартиру подороже
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Продажа квартиры — это не лотерея, а стратегия. Даже скромное жилье можно превратить в лакомый кусочек для покупателя, не вкладывая миллионы. Главное — грамотно расставить акценты, рассказала «Газете.Ru» семейный риелтор Светлана Ермоленко, эксперт по недвижимости, основатель Таиланд Вилла Центра.

«Начните с магии чистоты: плесень в ванной, пыль на люстре или жир на кухне снижают цену на глазах. В Таиланде, например, перед показом всегда затирают мельчайшие трещины в плитке и полируют стены — это создает ощущение новизны. Замените разбитые розетки, уберите следы от гвоздей, отмойте окна. Затраты — пара тысяч рублей, а эффект — как после ремонта», — объяснила она.

Важно сделать пространство светлым и просторным. Зеркала, размещенные напротив окон или в узких коридорах, удваивают объем — этот прием используют даже в студиях площадью 20 м². Светлые тона стен — белый, бежевый, мягкий серый — добавляют воздуха, а темные обои в хрущевке убивают цену. Уберите лишнюю мебель: пустота позволяет покупателям «наполнить» квартиру своими мечтами.

«Не забывайте про подсознание. В 70% случаев решение принимается на эмоциях. Ароматы кофе или ванили создают ощущение домашнего тепла, фоновая музыка — классика или джаз на малой громкости — добавляет элитного лоска, как в тайских комплексах. Свежие цветы на столе оживляют интерьер», — отметила эксперт.

Ремонт-призрак — еще одна хитрость. Не меняйте сантехнику, а обновите детали: блестящие ручки и смесители создадут впечатление свежего ремонта. Виниловые стикеры под мрамор в ванной или на кухонном фартуке заменят плитку за копейки. Белые глянцевые плинтусы и натяжные потолки с подсветкой визуально поднимут высоту стен.

«Продавайте не стены, а жизнь. Если рядом парк, школа или метро — добавьте в объявление коллаж из фото инфраструктуры. Сочините легенду: «Идеально для молодой семьи: детский сад — 5 минут, парк — 10». В Таиланде так продают даже квартиры у трасс, акцентируя «динамичную жизнь». Упомяните тихих соседей или активное сообщество — это повышает доверие», — подчеркнула Ермоленко.

90% покупателей сначала видят квартиру онлайн. Снимки со смартфона в темноте убивают интерес. Фотографируйте днем, открыв шторы, выбирайте ракурс из угла, чтобы захватить больше пространства. Ретушь в бесплатных приложениях уберет пятна на стенах.

«Покупатель оценивает квартиру за первые 72 часа после просмотра объявления. Ваша задача — влюбить его с первого взгляда. Мои клиенты повышали стоимость жилья на сотни тысяч, тратя лишь на малые изменения. Помните: дорого продается не квадратура, а эмоции, мечта и стиль жизни», — резюмировала эксперт.

Ранее были названы электроприборы, которые опасно использовать с удлинителем.

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