Российским осужденным разрешат заказывать горячую еду в исправительные центры

Приговоренные к отбыванию принудительных работ в российских исправительных центрах граждане получат право заказывать у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) горячее питание. Разработанные министерством юстиции РФ соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) страны размещены для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Сейчас осужденные самостоятельно покупают продукты в обычном магазине и готовят их на общей кухне исправительного центра. Поправки в УИК позволят им получать питание в виде готовой еды. Она два или три раза в день будет доставляться из столовых и пищеблоков других учреждений ФСИН. Готовая еда будет доступна, если эти учреждения находятся не более чем в двух часах езды от исправительного центра.

Деньги за горячие блюда будут удерживаться с лицевого счета осужденного, на который поступает его зарплата и другие доходы. Если у осужденного на счету нет средств, то их удержат из следующей заработной платы.

