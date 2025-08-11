На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским осужденным разрешат заказывать горячую еду в исправительные центры

Минюст намерен разрешить осужденным заказывать еду в исправительные центры
true
true
true
close
Анна Громова/«Газета.Ru»

Приговоренные к отбыванию принудительных работ в российских исправительных центрах граждане получат право заказывать у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) горячее питание. Разработанные министерством юстиции РФ соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) страны размещены для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Сейчас осужденные самостоятельно покупают продукты в обычном магазине и готовят их на общей кухне исправительного центра. Поправки в УИК позволят им получать питание в виде готовой еды. Она два или три раза в день будет доставляться из столовых и пищеблоков других учреждений ФСИН. Готовая еда будет доступна, если эти учреждения находятся не более чем в двух часах езды от исправительного центра.

Деньги за горячие блюда будут удерживаться с лицевого счета осужденного, на который поступает его зарплата и другие доходы. Если у осужденного на счету нет средств, то их удержат из следующей заработной платы.

25 февраля сообщалось, что заключенным в российских колониях разрешили заводить других питомцев, кроме котов.

Ранее сообщалось, что заключенным могут открыть доступ к онлайн-курсу по православию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами