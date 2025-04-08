Зэкам в российских колониях могут открыть доступ к онлайн-курсу по основам православия

Онлайн-курс по основам православия может стать доступен для российских заключенных, проект уже действует в трех исправительных учреждениях в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).
«После первого этапа обучения уже можно сделать выводы о том, что осужденные способны осваивать непростой учебный материал и учатся с огромным интересом и старанием. Все это дает нам надежду на последующее расширение этого проекта», — сказал председатель синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.
Он отметил, что курс длится четыре месяца.
В феврале этого года российским заключенным разрешили заводить животных. Однако завести питомца осужденный может только при соблюдении ряда условий.
- Содержать пушистого заключенный обязан за свой счет. 2. Для этого ему нужно получить разрешение от администрации и ветеринарной службы. 3. Не нарушать 245 УК РФ (жестокое обращение). Согласно пункту 78 правил внутреннего распорядка, заключенные могут покупать продукты питания, но о корме для животных ничего не сказано — это нормами пока не закреплено.
В конце января сообщалось, что депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов обратился в Минюст РФ с соответствующей инициативой. Арапов считает, что коты положительно сказываются на психологическом состоянии заключенных, снижая уровень агрессии. А также животные, по мнению депутата, помогают развить эмпатию, доброту и другие положительные качества.
Ранее Глава РПЦ предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями у военных.