Зэкам в российских колониях могут открыть доступ к онлайн-курсу по основам православия

РПЦ: заключенным могут открыть доступ к онлайн-курсу по православию

Онлайн-курс по основам православия может стать доступен для российских заключенных, проект уже действует в трех исправительных учреждениях в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

«‎После первого этапа обучения уже можно сделать выводы о том, что осужденные способны осваивать непростой учебный материал и учатся с огромным интересом и старанием. Все это дает нам надежду на последующее расширение этого проекта», — сказал председатель синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.

Он отметил, что курс длится четыре месяца.

В феврале этого года российским заключенным разрешили заводить животных. Однако завести питомца осужденный может только при соблюдении ряда условий.

Содержать пушистого заключенный обязан за свой счет. 2. Для этого ему нужно получить разрешение от администрации и ветеринарной службы. 3. Не нарушать 245 УК РФ (жестокое обращение). Согласно пункту 78 правил внутреннего распорядка, заключенные могут покупать продукты питания, но о корме для животных ничего не сказано — это нормами пока не закреплено.

В конце января сообщалось, что депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов обратился в Минюст РФ с соответствующей инициативой. Арапов считает, что коты положительно сказываются на психологическом состоянии заключенных, снижая уровень агрессии. А также животные, по мнению депутата, помогают развить эмпатию, доброту и другие положительные качества.

Ранее Глава РПЦ предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями у военных.