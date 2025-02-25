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Заключенным в российских колониях разрешили заводить других питомцев, кроме котов

Mash: в колониях заключенным разрешили содержать котов и других животных
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Unsplash

В российских колониях заключенным разрешили заводить животных. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на письмо от ФСИН и ответ Минюста депутату ГД Георгию Арапову.

Сообщается, что завести питомца осужденный может только при соблюдении ряда условий.

«1. Содержать пушистого заключенный обязан за свой счет. 2. Для этого ему нужно получить разрешение от администрации и ветеринарной службы. 3. Не нарушайте 245 УК РФ (жестокое обращение) — например, не бейте партаки, кормите, любите и так далее», — пишет канал.

Согласно пункту 78 правил внутреннего распорядка, заключенные могут покупать продукты питания, но о корме для животных ничего не сказано — это нормами пока не закреплено.

В конце января сообщалось, что депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов обратился в Минюст РФ с соответствующей инициативой. Арапов считает, что коты положительно сказываются на психологическом состоянии заключенных, снижая уровень агрессии. А также животные, по мнению депутата, помогают развить эмпатию, доброту и другие положительные качества.

Ранее сообщалось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.

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