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Турецкая авиакомпания запретила пассажирам провозить «умные» чемоданы

Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов с неотсоединяемыми батареями
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Lefteris Pitarakis/AP

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор. Об этом РИА Новости сообщили в службе поддержки авиаперевозчика.

Речь идет о чемоданах с литиевыми аккумуляторами, которыми можно управлять с помощью смартфонов через Bluetooth.

«Умные чемоданы <...> нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади», — заявили в Turkish Airlines.

Однако в авиакомпании отметили, что провоз таких чемоданов в ручной клади возможен только в том случае, если их владелец отсоединит аккумулятор на все время полета.

До этого стало известно, что в Турции впервые оштрафовали пассажиров за преждевременное вставание в самолете. Нарушителей, по предварительным данным, оштрафовали на $70 (примерно 6,3 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Это первый случай применения новых правил, введенных в Турции с мая. Согласно действующим нормам, преждевременное вставание в салоне самолета во время руления или до отключения сигнала «пристегните ремни» приравнивается к административному нарушению. Санкции теперь распространяются на все внутренние и международные рейсы, отправляющиеся из турецких аэропортов.

Ранее пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.

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