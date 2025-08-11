Переживший клиническую смерть британец рассказал о своих ощущениях

Житель Великобритании Мэтью Аллик пережил клиническую смерть, которая длилась около 10 минут, после чего сравнил свои ощущения со сном. Об этом сообщает газета The Mirror.

«Я ничего не помню из того времени, когда я был мертв. Но я помню, как вышел из комы и почувствовал, будто спал. Все было спокойно. Это было похоже на мирный сон», — сказал британец.

По словам мужчины, он пережил клиническую смерть в августе 2023 года. Тогда он внезапно почувствовал себя плохо на работе — Аллик не смог подняться по лестнице, после чего упал замертво. При этом он не имел вредных привычек или проблем с весом.

В больнице врачи диагностировали у жителя Британии остановку сердца из-за тромбоэмболии легочной артерии — в его сердце и легких были тромбы размером с крикетный мяч. Мужчине провели несколько операций, после чего он три дня находился в коме.

В июне модель из России разбилась при падении с восьмого этажа в Турции, но очнулась после клинической смерти. В результате россиянка получила перелом трех ребер, повреждения внутренних органов, переломы руки, двух орбитальных костей и переносицы.

Ранее выжившая при крушении батискафа в Египте женщина перенесла клиническую смерть.