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Модель из России разбилась при падении с высоты в Турции и «воскресла»

SHOT: российская модель разбилась в Турции, но очнулась после клинической смерти
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Модель из России разбилась при падении с восьмого этажа в Турции, но очнулась после клинической смерти. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Мерсине, куда 38-летняя Ольга, участница конкурса «Краса Российской империи – 2017», приехала из Москвы, чтобы отдохнуть. В день происшествия женщина пришла в гости к своему знакомому, который живет в элитном ЖК Liparis Sunlife. Тем вечером мужчина выпил и стал употреблять наркотики, а затем напал на свою гостью. Ольга стояла на балконе и после внезапного удара по голове не удержалась на ногах, сорвалась и упала на газон, пролетев 30 метров.

В результате россиянка получила перелом трех ребер, повреждения внутренних органов, переломы руки, двух орбитальных костей и переносицы. Она оставалась в сознании до приезда медиков, однако когда пострадавшую везли в больницу, у нее остановилось сердце. Оказавшись в реанимации, Ольга очнулась, шокировав врачей, которые уже констатировали ее смерть. К настоящему времени модель уже выписалась из клиники и вернулась в Москву, где продолжает восстанавливаться после случившегося.

Ранее туристка упала с седьмого этажа отеля в бассейн и чудом выжила в Испании.

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