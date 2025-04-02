Выжившая при крушении батискафа в Египте женщина перенесла клиническую смерть

Врач Уруссинской центральной городской больницы (ЦГБ) Татарстана Кристина Валиуллина после трагедии с батискафом «Синдбад» в Египте пережила клиническую смерть. Подробностями произошедшего поделилась сама Кристина в беседе с «Известиями».

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Все пережили то, что врагу не пожелаешь», — призналась Валиуллина.

Врач отметила, что хочет быстрее восстановиться и поблагодарила врачей Египта. Валиуллина добавила, что ее супруг Равиль Валиуллин, который работал анестезиологом-реаниматологом, погиб, спасая людей.

«К сожалению, муж героически погиб, помогая людям», — сказала она.

31 марта генконсул РФ Виктор Воропаев сообщил, что в больнице Хургады после аварии батискафа остается один ребенок, остальные пострадавшие были выписаны.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Ранее появились данные о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах.