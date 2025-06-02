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Мать и дочь устроили дебош на борту, сорвали рейс и покинули самолет в наручниках

Мать и дочь неадекватно вели себя на борту и вынудили пилотов совершить посадку
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balloonsbykandykrush/TikTok

Мать и дочь сорвали рейс Великобритании на Ямайку и покинули самолет в наручниках. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщины летели рейсом из Манчестера на Ямайку. По словам очевидцев, мать и дочь выпивали в аэропорту и во время полета, а потом начали громко ругаться и требовать выйти из самолета прямо в воздухе. Экипаж не смог утихомирить пассажирок, и пилоты приняли решение о вынужденной посадке.

Рейс был экстренно перенаправлен в Канаду из-за их агрессивного поведения, а дочь пристегнули к сиденью. После приземления в Канаде на борт поднялись полицейские. Пассажиры сняли видео, где видно, как женщин выводят из самолета в наручниках, а остальные пассажиры аплодируют.

В итоге рейс прибыл на Ямайку с опозданием более чем на шесть часов. Пользователи соцсетей осудили поведение нарушительниц, отмечая, что такие инциденты создают опасность для всех на борту.

Ранее пассажирки устроили драку в самолете из-за запаха духов и попали на видео.

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