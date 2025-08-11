Из базы МВД исчезли данные о генерале полиции — главе управления по миграции

Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, которая занимала пост начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, исчезла из списка руководства ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, запрошенный вами документ не найден», — говорится на сайте МВД при попытке поиска данных о генерал-лейтенанте.

Казакова была назначена на должность начальника главного управления по вопросам миграции в феврале 2019 года.

В апреле президент России Владимир Путин поручил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД РФ на базе главного управления по миграции. Ее начальником глава государства назначил генерал-полковника полиции Андрея Кикотя.

Путин дал три месяца правительству РФ и министру внутренних дел провести все необходимые для организации работы службы мероприятия: уточнить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ и центрального аппарата МВД РФ.

Ранее начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.