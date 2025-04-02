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В РФ появится служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В России по поручению Путина создадут службу по вопросам регистрации иностранцев
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД РФ на базе главного управления по миграции. Об этом говорится в указе о совершенствовании государственного управления в сфере миграции.

«Образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан [МВД]», — говорится в документе.

Путин дал три месяца правительству РФ и министру внутренних дел провести все необходимые для организации работы службы мероприятия: уточнить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ и центрального аппарата МВД РФ.

До этого «Парламентская газета» писала, что в России хотят ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов смогут поступить в школу только после сдачи экзамена по русскому языку.

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