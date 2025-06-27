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Начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам

СК: в Краснодарском крае сотрудницу МВД задержали за помощь нелегалам
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Максим Блинов/РИА Новости

В Краснодарском крае полицейские и ФСБ задержали начальницу отдела по вопросам миграции УМВД Славянского района по делу о взятках за помощь нелегальным мигрантам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Всего было задержано четверо подозреваемых, включая саму женщину, ее подчиненного, местного жителя, а также 38-летнего гражданина Узбекистана. Именно последний, по версии следствия, был организатором незаконного канала миграции.

Предполагается, что с начала 2024 года полицейские получали взятки за то, чтобы не проводить проверки в кафе и пекарне, куда узбекистанец трудоустраивал своих знакомых. Кроме того, нелегалов предупреждали о рейдах силовиков. Также один из сотрудников получал деньги за то, чтобы не депортировать мигрантов за пределы РФ. Всего в кафе и пекарне работало 39 иностранцев.

Помимо прочего, нелегалы и местные жители организовали подпольное производство сигарет и другой табачной продукции в Красноармейском и других районах Кубани.

Обвиняемых в создании «заводов» и помощи нелегальным мигрантам заключили под стражу.

До этого сообщалось, что в Приморском крае полицейские и дружинники провели рейд «Нелегал», направленный на выявление нелегальных трудовых мигрантов. Правоохранители проверили у иностранных граждан документы, дающие им право работать на территории России, и выявили пятерых нарушителей трудового законодательства.

Ранее в Госдуме раскрыли смысл депортации мигрантов за прогулы детей.

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