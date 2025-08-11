В российском регионе ограничили работу интеренета

В Коми ограничили работу интернета в целях безопасности

Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках мер по обеспечению безопасности. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета», – говорится в сообщении.

Местным жителям предложили временно переключиться на Wi-Fi. Голосовая связь и SMS в регионе продолжают работать в прежнем режиме.

11 августа в Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В региональном министерстве цифрового развития также рекомендовали местным жителям перейти на Wi-Fi.

До этого стало известно, что предложенная Министерством цифрового развития схема работы мобильного интернета в российских регионах во время отключений, вызванных угрозой атак беспилотников, не получила одобрения Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее сообщалось, что в Крыму в связи с атаками БПЛА начнут веерно отключать мобильный интернет.