Нечистоплотный мужчина плохо просушивал белье и обнаружил в своей моче насекомых

В Китае мужчина не заботился о личной гигиене и обнаружил в моче насекомых
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

В Китае у мужчины, который плохо заботился о личной гигиене, нашли в моче личинки насекомых. Об этом сообщает издание Health Ifeng.

По информации СМИ, мужчину беспокоили неприятные ощущения при мочеиспускании и он обратился к медикам, чтобы выявить причину. Во время обследования в его моче обнаружили личинки мух. Медики пришли к выводу, что насекомые отложили яйца на нижнем белье мужчины, и вылупившиеся из них личинки могли попасть в уретру и вызвать мочеполового миаза.

Врачи подчеркнули, что подобные случаи встречаются редко, и преимущественно у людей со сниженным иммунитетом.

До этого в Москве врачи удалили москвичке кисты с паразитами с шеи и плеча, которые образовались после укусов комаров.

Ранее в Крыму сообщили, что зафиксировали первый случай заражения гельминтами через укус комара.

