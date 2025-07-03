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В Крыму выявили первый случай заражения червями-паразитами через укус комара

В Крыму зафиксировали первый случай заражения гельминтами через укус комара
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Jim Gathany./Wikimedia Commons

В Крыму сообщили о выявлении первого случая заражения человека паразитическими червями (гельминтами) через укус комара. Данной информацией поделились представители местного Центра гигиены и эпидемиологии с Telegram-каналом «Жесть Крым Симферополь Севастополь».

В сообщении говорится о заболевании дирофиляриозом, которое в основном поражает животных, но иногда встречается и у людей. Паразиты рода Dirofilaria могут находиться под кожей или даже в органах зрения человека.

В Центре гигиены и эпидемиологии связывают обнаружение первого случая дирофиляриоза с благоприятными природными условиями полуострова, способствующими активному размножению комаров, являющихся переносчиками данного заболевания. Кроме того, специалисты отметили, что комары могут переносить и другие опасные заболевания, такие как малярия, лихорадка Денге, лихорадка Зика и лихорадка Западного Нила.

До этого стало известно о поразительном случае в Томске: из глаза местной жительницы был извлечен 13-сантиметровый червь. Инцидент произошел после ее возвращения из Анапы, где на отдыхе ее укусил комар, ставший переносчиком паразита. Впоследствии, уже дома, выяснилось, что паразит развился и начал перемещаться под кожным покровом женщины.

Ранее в Китае 8-летнюю девочку неделями рвало живыми червями.

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