У москвички в местах укусов комаров выросли огромные шишки

Врачи удалили москвичке кисты с паразитами с шеи и плеча после укуса комара

Отдых на природе для жительницы столицы закончился обращением к врачу. Женщину укусили комары, после чего у нее выросли шишки на голове и шее. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, 69-летняя пенсионерка обратилась в поликлинику №5 с жалобами на болезненное уплотнение в плече, которое быстро увеличивалось. УЗИ показало, что шарик — это киста с паразитами, которые попали в организм вместе с укусом комара. Хирург удалил образование. На повторном обследовании у пациентки нашли еще одну такую же кисту, но на шее.

Медики предупредили, что кисты после укусов — явление редкое, но может вызывать опасные последствия.

До этого первый случай заражения червями-паразитами через укус комара выявили в Крыму.

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