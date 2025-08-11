Следствие рассказало о возможных фигурантах в деле об ограблении почты в Москве

ТАСС: в деле об ограблении московской почты могут появиться новые фигуранты

Силовики задержали не всех подозреваемых в ограблении почтового отделения в Москве, в настоящее время личности скрывшихся преступников устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

«Не все соучастники нападения установлены. Сейчас ведется работа по установлению их личности для привлечения к уголовной ответственности», — рассказал представитель следствия.

Утром 9 августа около 07:00 злоумышленники совершили разбойное нападение на отделение почти на улице Медиков. По предварительным данным, люди в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. В результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал.

Позднее полиция задержала исполнителей ограбления — мужчину и женщину — и их соучастников. Всего силовики увезли в отделения пять человек в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них имеют судимости.

