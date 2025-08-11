На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следствие рассказало о возможных фигурантах в деле об ограблении почты в Москве

ТАСС: в деле об ограблении московской почты могут появиться новые фигуранты
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Силовики задержали не всех подозреваемых в ограблении почтового отделения в Москве, в настоящее время личности скрывшихся преступников устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

«Не все соучастники нападения установлены. Сейчас ведется работа по установлению их личности для привлечения к уголовной ответственности», — рассказал представитель следствия.

Утром 9 августа около 07:00 злоумышленники совершили разбойное нападение на отделение почти на улице Медиков. По предварительным данным, люди в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. В результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал.

Позднее полиция задержала исполнителей ограбления — мужчину и женщину — и их соучастников. Всего силовики увезли в отделения пять человек в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них имеют судимости.

Ранее сообщалось об инциденте в Тольятти, где юноша ограбил ломбард по указанию мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами