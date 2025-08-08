Московские Бонни и Клайд вынесли 5 млн рублей из Почты России. Как им это удалось?

В Москве пара в масках и с пистолетом ограбила почту и похитила 4,8 млн рублей

В Москве произошло вооруженное нападение на отделение Почты России. Мужчина и женщина ворвались в здание почты и начали угрожать работнику пистолетом, забрали почти 5 млн рублей и скрылись на такси. Полицейские уже организовали розыск злоумышленников по приметам. Несмотря на утрату денег, Почта России обещала выполнить обязательства перед клиентами.

На юге Москвы двое неизвестных в масках ограбили отделение Почты России. Инцидент произошел 8 августа около 7:00 в районе Царицыно на улице Медиков, 20.

Злоумышленниками оказались мужчина и женщина. Они проникли в здание через служебный вход — по какой-то причине он был не закрыт, пишет Baza.

По информации городской прокуратуры, злоумышленники угрожали работнику почты пистолетом и забрали крупную сумму денег — порядка 4,8 млн рублей. Затем грабители скрылись на такси.

Преступную пару уже прозвали в СМИ «московские Бонни и Клайд».

На кадрах с места происшествия видно, что сейчас почтовое отделение оцеплено, у здания припаркованы автомобили полиции. Проводятся следственные действия. О возбуждении уголовного дела официально пока не сообщалось.

Как ищут грабителей

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего. Они уже организовали розыск напавших на почту по приметам, которые уже удалось установить в ходе расследования.

«В первую очередь это лицо и верхняя одежда, а также другие особенности, которые были заметны во время преступления», — отметил собеседник ТАСС из правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сотрудники полиции проводят «комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей, розыск и задержание злоумышленников».

Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ограбления. Ведомство координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует поиск злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, инцидент прокомментировала Почта России. Выяснилось, что в результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал .

В компании подчеркнули, что финансовые средства, используемые Почтой России, застрахованы. Несмотря на утрату денег, все обязательства перед клиентами компания выполнит в срок и в полном объеме.

«Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления», — добавили в Почте России.

Разбоев становится меньше

Согласно данным столичной прокуратуры, в Москве отмечается незначительное снижение числа грабежей и разбойных нападений. За январь — июнь текущего года в столице зарегистрировали 431 грабеж и 98 разбойных нападений, а за аналогичный период прошлого года — 441 грабеж и 118 разбоев.

Один из резонансных случаев произошел 26 мая возле «Москвы-Сити». Трое грабителей подошли к мужчине на набережной, избили его и отобрали чемодан, в котором находились 127 млн рублей. По информации «Известий», фигуранты сели в такси, один раз поменяли машину и скрылись в одном из торговых центров на западе столицы. Впоследствии нападавших задержали.

Кроме того, вечером 31 июля трое злоумышленников напали на магазин на северо-востоке Москвы. Они собирались украсть товар, но работники торговой точки попытались этому помешать. В результате контролеру и продавцу магазина нанесли телесные повреждения, одного из них госпитализировали. Грабителей задержали.