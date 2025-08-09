Появилось видео задержания подозреваемых в ограблении почты в Москве

Росгвардия показала видео задержания подозреваемых в разбое на почте в Москве

Появились кадры задержания подозреваемых в ограблении почты в Москве. Их публикует Росгвардия в Telegram-канале.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру к подозреваемым мужчине и женщине.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны лица в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее судимы», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что два человека в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Мужчина и женщина, пряча лица под масками, угрожали сотрудникам почты пистолетом и забрали около пяти миллионов рублей. После ограбления они скрылись на автомобиле.

9 августа стало известно о задержании соучастников пары.

Ранее в Тольятти юноша ограбил ломбард по указанию мошенников.