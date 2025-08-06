В Тольятти юноша ограбил ломбард по указанию мошенников

Житель Самарской области предстанет перед судом за вооруженное ограбление ломбарда, полицейским задержанный заявил, что пошел на преступление по указанию мошенников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошедши в конце июля, в ломбард в Автозаводском районе Тольятти. В комиссионный магазин ворвался молодой человек, угрожая сотрудникам пистолетом он потребовал передать ему 50 тысяч рублей из кассы.

Получив деньги, злоумышленник попытался скрыться. Но был задержан нарядом Росгвардии. В отделе полиции 19-летний юноша рассказал, что пошел на переступание по указанию мошенников.

«Аферисты путем обмана убедили его перевести им свои деньги. Когда юноша понял, что попался на уловку, злоумышленники пообещали ему вернуть средства, если он совершит разбой», — сообщили в МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти неизвестный ворвался в магазин и ранил продавца из пневматики.