Пассажиры московского метро подрались из-за игры на трубе и попали на видео

В Москве пассажиры метро подрались из-за игры на трубе
true
true
true

В Москве игра на трубе стала причиной драки двух пассажиров в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Инцидент произошел, когда один из пассажиров в вагоне поезда решил сыграть на необычной трубе. Другому мужчине это не понравилось, и он ударил музыканта рукой по шляпе.

После этого музыкант набросился на обидчика и попытался пнуть его — мужчины начали драться. Пассажир с трубой использовал свой музыкальный инструмент в качестве оружия. Другим пассажирам пришлось их разнимать.

До этого пассажир московского метро избил мужчину за то, что он случайно задел его плечом. Очевидцы попытались разнять мужчин, но у них не сразу получилось сделать это. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт.

