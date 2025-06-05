Пассажир московского метро избил мужчину за то, что он случайно задел его плечом

В Москве мужчина напал на незнакомца, который случайно задел его плечом, сообщили в столичном ГУ МВД.

Инцидент, попавший на видео, произошел на станции «Парк культуры» Кольцевой линии. Судя по кадрам, конфликт между двумя мужчинами случился после того, как один задел другого плечом, когда спускался на эскалаторе. Это вывело второго пассажира из себя, он опрокинул обидчика на пол и принялся избивать.

Очевидцы попытались разнять мужчин, но у них не сразу получилось сделать это. В конце концов 27-летний нападавший покинул место происшествия, его вскоре задержали на станции «Новослободская», а пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о побоях, фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт.