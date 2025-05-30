Мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина ввязался в драку на эскалаторе и попал в травмпункт

В Петербурге мужчина пострадал во время конфликта на эскалаторе в метро. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 мая на станции «Площадь Ленина». Двое пассажиров вступили в конфликт во время подъема на эскалаторе. Ссора переросла в физическое столкновение. Согласно кадрам видеонаблюдения, одного из участников потасовки толкнули на ступеньки эскалатора.

Пострадавший с травмами колена и пальца руки обратился за помощью в травмпункт. По данным источника, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

До этого на станции «Выборгская» в петербургском метро неизвестный открыл стрельбу из сигнального пистолета. Перед этим он повздорил с другим пассажиром, из-за чего последний оказался на платформе. К моменту прибытия полиции стрелок скрылся с места происшествия.

Ранее в московском метро пассажир случайно задел мужчину и получил ногой по голове.