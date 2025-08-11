Жительница Ленобласти заколола собутыльника садовыми вилами

В Ленинградской области женщина расправилась с мужчиной с помощью садового инструмента. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Тело мужчины нашли 9 августа в кустах по улице Генерала Кныша в городе Гатчина. Следователи возбудили уголовное дело, а оперативники по горячим следам задержали 41-летнюю знакомую потерпевшего, которая недавно распивала вместе с ним алкогольные напитки.

По данным следствия, подозреваемая ударила жертву садовыми вилами, когда между ними возник конфликт во время застолья. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы и истек кровью на месте происшествия.

Женщину допросили и привезли на следственный эксперимент. В ближайшее время ей предъявят обвинение и, как ожидается, отправят под арест. Расследование продолжается.

