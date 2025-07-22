Мужчина заколол соседа ножкой стула в российском городе

В Находке 36-летний мужчина во время драки заколол 40-летнего соседа ножкой стула. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 июля у дома на улице Гагарина. По предварительным данным, мужчина во время драки с соседом ударил его ножкой от деревянного стула в область сердца. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось.

Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого россиянин заколол знакомого шампуром во время ссоры. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Ранее подсудимый россиянин отломил прут от защитной клетки и чуть не заколол им судью.