Вандалы осквернили Стену плача в Иерусалиме

Вандалы нанесли на Стену плача в Иерусалиме пропалестинский лозунг

Неизвестные вандалы нанесли на камни Стены плача в Иерусалиме пропалестинский лозунг. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Неизвестные написали на историческом монументе, что в секторе Газа происходит холокост.

Раввин Стены плача и Святых мест Шмуэль Рабинович осудил действия злоумышленников и заявил, что святыни не должны становиться местами протестов. Он призвал расследовать инцидент, найти виновных и передать их суду.

4 августа стало известно, что премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа. Военные операции будут проводиться в том числе в тех районах, где ХАМАС удерживает израильских заложников.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху, предполагающий установление контроля над всей территорией города Газа и расширение операции в палестинском анклаве с помощью армии. Сейчас ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа.

Ранее в Израиле пообещали не дать появиться палестинскому государству.