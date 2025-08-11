Вандалы осквернили Стену плача в Иерусалиме

Неизвестные вандалы нанесли на камни Стены плача в Иерусалиме пропалестинский лозунг. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Неизвестные написали на историческом монументе, что в секторе Газа происходит холокост.
Раввин Стены плача и Святых мест Шмуэль Рабинович осудил действия злоумышленников и заявил, что святыни не должны становиться местами протестов. Он призвал расследовать инцидент, найти виновных и передать их суду.
4 августа стало известно, что премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа. Военные операции будут проводиться в том числе в тех районах, где ХАМАС удерживает израильских заложников.
8 августа канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху, предполагающий установление контроля над всей территорией города Газа и расширение операции в палестинском анклаве с помощью армии. Сейчас ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа.
Ранее в Израиле пообещали не дать появиться палестинскому государству.