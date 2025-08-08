Трамп накричал на Нетаньяху. Премьер Израиля назвал фейком голодающих детей в Газе

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за слова об отсутствии голода в Газе

Между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху произошла перепалка. В ходе телефонного разговора израильский премьер назвал недостоверными данные о голоде в Газе. В ответ президент США «накричал» на собеседника, сообщили СМИ. В Белом доме отказались комментировать этот инцидент, а в канцелярии Нетаньяху сообщения о ссоре назвали фейковыми. Тем временем Израиль готовит масштабную операцию по оккупации палестинского анклава.

Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора, сообщает NBC. По информации телеканала, причиной гнева главы Белого дома стало заявление израильского политика о том, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности.

«Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что [информация] о массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована [палестинским движением] ХАМАС <…> Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают», — говорится в публикации.

Один из бывших чиновников США охарактеризовал звонок как «прямой, в основном односторонний разговор о статусе гуманитарной помощи», в ходе которого «большую часть времени говорил Трамп».

NBC узнал, что в Белом доме обеспокоены тем, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем.

Обострение отношений между Трампом и Нетаньяху произошло после выступления израильского премьер-министра на мероприятии в Иерусалиме 27 июля.

«В Газе нет голода. Нет политики голода в Газе», — сказал он.

Затем у Трампа, во время его поездки в Шотландию, поинтересовались, что он думает о словах Нетаньяху. Глава Белого дома в ответ подчеркнул, что видел фотографии детей в Газе, которые «выглядят очень голодными», что там «настоящий голод», который «невозможно симулировать».

После этого Нетаньяху потребовал телефонного разговора с Трампом, подробности которого и выяснил NBC. В Белом доме отказались комментировать эту беседу, а в Иерусалиме выступили с заявлением, отрицавшим какую-либо перепалку.

«Утверждение о том, что якобы произошла «перепалка» между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом, является абсолютным фейком», — говорится в кратком заявлении канцелярии премьер-министра.

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа В центральной части сектора Газа грузовой автомобиль с гуманитарной помощью опрокинулся... 06 августа 09:39

Планы Израиля на сектор Газа

4 августа стало известно, что Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа. По информации N12, военные операции будут проводиться в том числе в тех районах, где ХАМАС удерживает израильских заложников.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху, предполагающий установление контроля над всей территорией города Газа и расширение операции в палестинском анклаве с помощью армии, пишет The Times of Israel. Сейчас ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа.

Большинство членов израильского правительства уже утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

«Мы намерены, чтобы обеспечить свою безопасность, освободить население Газы от ХАМАС и передать его гражданскому правительству, которое не призывает к уничтожению Израиля. Мы хотим освободить себя и освободить жителей Газы от ужасного террора ХАМАС», — сказал Нетаньяху в эфире Fox News.

ХАМАС отказался сложить оружие до окончания израильской оккупации Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором подтвердило, что не намерено разоружаться... 02 августа 19:28

Тем временем Палестина призвала Трампа вмешаться, чтобы остановить реализацию планов Израиля и выполнить свое обещание по прекращению войны. Аналогичное требование главе Белого дома направили экс-руководители ЦАХАЛ и израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет».

На заявление Нетаньяху уже отреагировали в ООН. Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что «план правительства Израиля по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен».

«Израиль должен как можно скорее положить конец оккупации, реализовать согласованное решение о создании двух государств и право палестинцев на самоопределение», — говорится в заявлении.