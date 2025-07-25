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В Израиле пообещали не дать появиться палестинскому государству

Глава минобороны Израиля Кац пообещал не дать появиться государству Палестина
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Thomas Koehler/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство не даст появиться палестинскому государству. С таким заявлением он выступил на своей странице в социальной сети Х.

«Заявление Макрона о намерении признать палестинское государство — это позор и капитуляция перед терроризмом, а также награда и поддержка убийц и насильников из ХАМАС, совершивших [7 октября 2023 года] самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста», — заявил Кац.

По словам Каца, создание государства Палестина поставит под угрозу существование Израиля и нарушит его «историческое право на Землю Израиля».

«Мы все сплочены, чтобы предотвратить эту серьезную опасность», — подчеркнул он.

До этого минюст Израиля назвал признание Палестины черным пятном в истории Франции.

Государство Палестина провозгласило свою независимость от Израиля в 1988 году и является частично признанным. Оно признано 147 странами ООН, в том числе всеми странами Латинской Америки, почти всеми странами Африки, Россией, Китаем и почти всеми странами Азии, кроме Мьянмы, Южной Кореи, Японии и . Из стран Евросоюза независимость Палестины признали Испания, Мальта, Норвегия, Финляндия и почти все страны бывшего социалистического лагеря, кроме Эстонии, Латвии и Литвы, а также Венгрии.

Ранее Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины.

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