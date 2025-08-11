На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали про отношение грузин к Сталину

Политолог Горюшина: отношение грузин к Сталину отражает конфликт идентичностей
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Противоречивое отношение грузин к советскому прошлому, а также к личности Иосифа Сталина, отражает глубокий конфликт идентичностей. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

По словам политолога, в Грузии историческая память об СССР существует «в двух параллельных реальностях». Так, пока в Музее советской оккупации в Тбилиси посетителям рассказывают о репрессиях, уничтожавших грузинскую государственность, в Музее Сталина (город Гори) фигуру вождя возвышают как великого грузинского деятеля.

«Это не просто спор о прошлом. Он отражает глубокий конфликт идентичностей и отсутствие консолидированной политики памяти в Грузии», — сказала она.

До этого экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Грузия в настоящее время сталкивается с процессами, которые можно охарактеризовать как «сталинизация». Рассуждая о недавнем ужесточении законов о проведении митингов в стране, он заявил, что жителей Грузии лишают гражданских прав.

Ранее икону с изображением Сталина убрали из собора в Тбилиси.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
