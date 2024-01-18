Икону с изображением Сталина убрали из собора в Тбилиси

Икону с изображениями лидера СССР Иосифа Сталина и святой Матроны Московской, которая была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси, была перенесена в охраняемое место для внесения изменений. Об этом заявил архимандрит Иоване Мчедлишвили, передает РИА Новости.

По словам священнослужителя, иконописец по согласованию с соответствующей службой патриархии Грузии исправит допущенные при написании иконы ошибки. В настоящее время в одном из главных соборов Тбилиси вывешена другая икона Матроны Московской.

7 января в социальных сетях возникли споры из-за изображения Сталина на иконе со святой Матроной Московской, а через пару дней полотно облили синей краской. Грузинская Православная церковь назвала скандал «надуманным». Позднее Патриархия Грузии попросила переписать икону, выставленную в соборе Святой Троицы «Самеба» в Тбилиси. Полотно было передано в дар пару месяцев назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина.