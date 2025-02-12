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В ЕС рассказали о «сталинизации» Грузии

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о сталинизации Грузии
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«Газета.Ru»

Грузия, родина Иосифа Сталина, в настоящее время сталкивается с процессами, которые можно охарактеризовать как сталинизация. С таким мнением выступил экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью грузинскому изданию InterpressNews.

«В этом году мы наблюдаем сталинизацию страны. Людей лишают гражданских прав», — прокомментировал он ужесточение законов, касающихся проведения митингов.

Ландсбергис также призвал к введению санкций против нынешнего руководства Грузии, представляющего партию «Грузинская мечта».

11 февраля председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что власти страны отказались выполнять призыв Совета Европы провести новые выборы в парламент из-за непризнания их результатов оппозицией. Он посоветовал европейским политикам обращаться с подобными требованиями к собственным гражданам.

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии обвинили Запад в том, что он допустил конфликт на Украине.

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