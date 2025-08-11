На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Напоминающий гранату предмет нашли в Подмосковье

«Осторожно, Москва»: в Ногинске обнаружили похожий на гранату предмет
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Похожий на гранату предмет обнаружили в городе Ногинске в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что подозрительный предмет нашли во дворе одного из жилых домов на Краснослободской улице. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

«Территория, где лежит подозрительный предмет, оцеплена», — говорится в публикации.

28 июля в торговом центре, расположенном на проспекте Вернадского в Москве, обнаружили подозрительный предмет с проводами. По своему внешнему виду он напоминал взрывное устройство.

Как писал Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник, предмет лежал на банкомате, который стоит на -1 этаже. На этом фоне из торгового центра эвакуировали 150 человек, на место выезжали сотрудники профильных служб.

16 июля силовики оцепили здание Центрального хранилища Банка России на улице Правды в Москве. Причиной послужило обнаружение подозрительной «Газели», которую проверяли на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее в Бурятии тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину.

