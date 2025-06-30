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Российский тракторист случайно нашел на свалке противотанковую мину

В Бурятии тракторист проезжал мимо свалки и нашел противотанковую мину
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Росгвардия. Восточный округ/VK

В Бурятии местный житель, проезжая мимо законсервированного мусорного полигона, обнаружил предмет, похожий на взрывной снаряд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 28 и 29 июня. Подозрительную находку сделал тракторист, который проезжал мимо свалки около села Хоринск. Мужчина сразу же связался с экстренными службами.

«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования территории установили, что найденный предмет является учебной противотанковой миной», — уточнили в ведомстве, добавив, что находка не представляла угрозы.

Учебный снаряд изъяли, правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что на российском курорте туристы выкатили из моря мину.

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