У главного хранилища Центробанка силовики проверяют подозрительную «Газель»

В Москве оцеплено хранилище ЦБ после выявления подозрительной «Газели»

В Москве на улице силовики проверяют подозрительную «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Подозрительную «Газель» проверяют силовики у здания Центрального хранилища ЦБ РФ на улице Правды», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время место оцеплено.

До этого сообщалось, что на Звенигородском шоссе в Москве загорелась машина. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машина горит на проезжей части. При этом пламя охватило транспорт полностью. Кроме того, во время горения в автомобиле слышен взрыв.

На записи также заметно, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

Кроме того, на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс.

Ранее Mercedes вспыхнул в Петербурге из-за аномальной жары и попал на видео.