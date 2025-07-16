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Видео: саперы прибыли к хранилищу Центробанка из-за подозрительной «Газели»

На видео попали саперы, прибывшие к хранилищу ЦБ из-за подозрительной «Газели»
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В Москве саперы прибыли к хранилищу ЦБ РФ, где стоит подозрительная «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«К зданию хранилища ЦБ РФ, рядом с которым обнаружили подозрительную «Газель», прибыл автомобиль инженерно-саперного отделения. Предположительно, сейчас саперы будут проверять грузовик на наличие взрывоопасных предметов. Территория все еще оцеплена», — говорится в публикации.

Правоохранители попросили очевидцев отойти минимум на 200 метров от места, где стоит автомобиль.

До этого сообщалось, что в Москве на улице силовики проверяют подозрительную «Газель».

Также стало известно, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс.

Ранее Mercedes вспыхнул в Петербурге из-за аномальной жары и попал на видео.

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