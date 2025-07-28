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В московском ТЦ нашли подозрительный предмет с проводами

В ТЦ на проспекте Вернадского нашли предмет, напоминающий взрывное устройство
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В торговом центре на проспекте Вернадского обнаружен предмет с проводами, напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.

По информации журналистов, предмет был замечен на банкомате на -1 этаже. Из здания торгового центра эвакуировали 150 человек. Место находки оцепили.

7 июля у торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв. По данным источника Ura.ru, в результате ЧП не выжил один человек, еще двое получили травмы. Предположительно, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

16 июля в Новой Москве прошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра уточнили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

Ранее подросток из Дагестана ради шутки сообщил о террористах в московской школе.

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