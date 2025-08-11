На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У бывших мигрантов смогут отзывать гражданство РФ по более чем 80 причинам

ГД: вступает в силу закон, увеличивающий число оснований для лишения гражданства
МВД России/14.мвд.рф

Вступает в силу закон, расширяющий основания для прекращения действия приобретенного гражданства РФ, теперь причин для изъятия паспорта России будет более 80. Об этом сообщили в Telegram-канале Госдумы.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, каждый должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию», — сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

Закон был подготовлен по инициативе депутатов, принят Госдумой 17 июля, а 31 июля его подписал президент РФ Владимир Путин.

Недавно председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мигрантов следует лишать гражданства России за участие в преступлениях, связанных с наркотиками, а также вводить для них пожизненный запрет на въезд в страну. Свое предложение Слуцкий объяснил ростом подобных преступлений в стране, совершаемых иностранными гражданами. Он отметил, что в 2024 году из числа всех преступлений, в которых были замешаны мигранты в РФ, 65% были связаны с наркотиками.

Ранее Рособрнадзор опубликовал версии экзаменов для претендующих на гражданство России.

