Опубликованы демоверсии экзаменов для мигрантов, претендующих на гражданство РФ

Рособрнадзор опубликовал демоверсии и спецификации экзаменов для иностранцев, претендующих на приобретение гражданства России. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Представлены материалы для тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

В публикации можно найти различные варианты тестирований для учеников от 1 до 11 класса. Новые экзамены будут проводиться с 9 августа.

До этого председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов заявил, что в России не одобрят законопроект о введении платного школьного образования для детей мигрантов, так как он противоречит основному документу страны – Конституции РФ.

Он напомнил, что школьное образование в России является не только полностью бесплатным, но и обязательным для всех.

Ранее сообщалось, что в Минтруде хотят запретить работу мигрантам без знания русского.