Мигрантов призвали лишать российского гражданства за преступления с наркотиками

Мигрантов следует лишать гражданства России за участие в преступлениях, связанных с наркотиками, а также вводить для них пожизненный запрет на въезд в страну. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отметим, что в этом году в период с января по июнь высококвалифицированным иностранцам выдали 39,9 тыс. разрешений на работу – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы МВД РФ. Такое разрешение выдается людям из стран, с которыми у РФ установлен визовый режим. Отмечается, что сейчас делается акцент на привлечение высококвалифицированных специалистов из Китая, Индии, Сербии и Турции.

Что касается вопросов лишения гражданства, то свое предложение Слуцкий ростом подобных преступлений в стране, совершаемых иностранными гражданами. Так, в 2023 году более четверти всех преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель вырос до 65%.

«Мы считаем, что мигранты, совершившие любое преступление, связанное с наркотиками и направленное против здоровья нашего населения, должны быть лишены российского гражданства», — подчеркнул Слуцкий.

На рассмотрение депутатов уже внесли законопроект, который предлагает ввести пожизненный запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют судимость за такие преступления. Причем документ предполагает распространение действия закона на граждан как с погашенной, так и с непогашенной судимостью за все категории преступления.

Напомним, на днях Госдумы приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий создание механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. В частности, в ведомство будет направляться информация о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, а также о том, когда они поступают или отчисляются из школ и колледжей. МВД в свою очередь будет предоставлять регионам данные о регистрации и снятии с учета детей мигрантов. Отмечается, что нововведения должны способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество и реализации их права на образование.

Ранее в Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам.