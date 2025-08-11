В Приморье арестовали двоих подростков по обвинению в террористическом акте

СК: в Приморском крае арестовали двух подростков за поджог релейных шкафов

Следователь Следственного комитета России ходатайствовал о заключении под стражу двух несовершеннолетних, задержанных в Приморском крае по подозрению в совершении террористического акта. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 7 августа 2025 года два 17-летних подростка подожгли релейные шкафы на железнодорожном участке между станциями Надеждинская и Амурский Залив Дальневосточной железной дороги в поселке Новый Надеждинского района.

Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого сотрудники федеральной службы безопасности задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. По данным ведомства, мужчина через мессенджер WhatsApp связался с представителем украинской террористической организации и согласился за вознаграждение поджечь релейный шкаф на одном из перегонов Транссиба.

Ранее в Коми девушка подожгла мечеть по требованию мошенников.