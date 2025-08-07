Вассерман в День холостяка пожалел о том, что не женился

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман назвал ошибкой то, что он так и не женился. Об этом он заявил Telegram-каналу Mash.

В издании рассказали, что позвонили Вассерману, чтобы поздравить его с Днем холостяка, который празднуется 7 августа. В ответ публицист заявил, что «праздновать тут нечего».

«По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимущества перед семейной. Совершил в жизни серьезную ошибку и лучше ее не повторять», — сказал он.

72-летний Анатолий Вассерман не был женат и не имеет детей. В марте прошлого года в беседе с «Газетой.Ru» он признался, что в юности «имел глупость» дать обет целомудрия. Публицист заявил, что «по своему неизбывному упрямству» соблюдает его по сей день, несмотря на то, что «особой пользы» этот обет ему не принес. Вассерман добавил, что явно каких-то позитивных последствий от девственности он не наблюдал.

Ранее Вассерман заявил, что у не было отношений ни с женщинами, ни с мужчинами.