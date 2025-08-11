На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи не спасли уфимку, которая ослепла после сочинской чачи

В Башкирии врачи не спасли женщину, ослепшую после чачи из Сочи
Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Башкирии, которая попала в больницу после отравления чачей, не выжила. Об этом сообщает UFA1 со ссылкой на Минздрав региона.

По данным портала, алкоголь ей привезли знакомые в качестве подарка. После употребления напитка, женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, женщина ослепла. Медики оказывали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Известно, что пострадавшая жила в деревне Мармылево, которая находится недалеко от Уфы.

Женщина не первая пострадавшая. На прошлой неделе чачей, купленной на рынке в Адлере, отравились не менее десяти человек. Все они покупали алкоголь в одной торговой точке и либо пили сами, либо привозили в подарок знакомым и друзьям в регионах.

После того, как в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов, точку закрыли. В образцах продукции обнаружили метиловый спирт, который может вызывать в том числе и проблемы со зрением. Подозреваемых в продаже кустарной чачи арестовали.

Ранее россиянин, отравившийся чачей из Сочи, не выжил из-за спешки.

