Уфимка ослепла после того, как попробовала чачу из Сочи

Женщина из Уфы потеряла зрение после употребления чачи из Сочи
Depositphotos

Жительница Уфы выпила алкоголь и попала в больницу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на минздрав региона.

По данным издания, 36-летняя женщина пила чачу, которую купили в Сочи. Приобрела она ее сама или получила от знакомых в качестве подарка, неизвестно.

Позже она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что пострадавшая полностью лишилась зрения.

«Отравление метанолом лабораторно подтверждено. Ей проводится все необходимое лечение», – сообщается в публикации.

Как рассказал токсиколог Алексей Водовозов, этиловый спирт действительно может вызывать слепоту. Соответствующий ингредиент был выявлен в чаче, которую продавали на рынке в Адлере.

После распития этого алкоголя отравились 12 человек, их не спасли, но не исключается, что пострадавших больше, так как напиток приобретали в том числе туристы из разных регионов.

Женщин, подозреваемых в продаже напитка, уже арестовали.

Ранее челябинка отравилась чачей, привезенной подругой из Адлера, женщину не спасли.

