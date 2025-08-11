ФСБ показала видео с признаниями пенсионерок, завербованных украинскими спецслужбами

ФСБ: пенсионерки признались в попытках покушения на военных по заказу СБУ

ФСБ обнародовала видео с признаниями пенсионерок, которых спецслужбы Украины пытались использовать для совершения убийств российских военных. Кадры опубликовал телеканал «Россия 24».

Одна из женщин рассказала, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который назвал все ее личные данные и под предлогом необходимости подтвердить их потребовал передать паспортные сведения, что она и сделала.

Другая пенсионерка сообщила, что мошенники обманули ее на сумму более миллиона рублей, после чего под психологическим давлением ее заставили участвовать в противоправных действиях.

ФСБ рассказывала, что украинские спецслужбы, выдаваясь за российских силовиков, обманом вовлекли пятерых российских пенсионерок в попытки покушения на военнослужащих РФ с помощью замаскированных под бытовые предметы взрывных устройств.

До этого сотрудники ФСБ при сотрудничестве с СГБ Узбекистана и Следственного комитета РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию.

Ранее эксперт объяснил, как уберечь детей от вербовки террористами.