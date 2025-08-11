На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала видео с признаниями пенсионерок, завербованных украинскими спецслужбами

ФСБ: пенсионерки признались в попытках покушения на военных по заказу СБУ
true
true
true

ФСБ обнародовала видео с признаниями пенсионерок, которых спецслужбы Украины пытались использовать для совершения убийств российских военных. Кадры опубликовал телеканал «Россия 24».

Одна из женщин рассказала, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который назвал все ее личные данные и под предлогом необходимости подтвердить их потребовал передать паспортные сведения, что она и сделала.

Другая пенсионерка сообщила, что мошенники обманули ее на сумму более миллиона рублей, после чего под психологическим давлением ее заставили участвовать в противоправных действиях.

ФСБ рассказывала, что украинские спецслужбы, выдаваясь за российских силовиков, обманом вовлекли пятерых российских пенсионерок в попытки покушения на военнослужащих РФ с помощью замаскированных под бытовые предметы взрывных устройств.

До этого сотрудники ФСБ при сотрудничестве с СГБ Узбекистана и Следственного комитета РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию.

Ранее эксперт объяснил, как уберечь детей от вербовки террористами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами