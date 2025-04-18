Эксперт объяснил, как уберечь детей от вербовки террористами

Чтобы вербовать подростков, террористы маскируются под социальные группы и сообщества на цифровых платформах, поэтому человек может сразу и не понять, что, присоединившись к ним, пошел по «скользкой дорожке». Родителям важно вовремя замечать любые изменения в поведении ребенка. Такой совет в интервью РИАМО дал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Важно, чтобы родители были в постоянном контакте с ребенком, умели замечать изменения в его настроении, обращали внимание на неожиданные суммы денег, появление интереса к алкоголю, наркотикам или другим психоактивным веществам. Нужно научиться видеть сигналы — и не игнорировать их, чтобы предотвратить возможные последствия», — подчеркнул специалист.

Также, по его словам, важно объяснять детям, что нельзя доверять незнакомым номерам и любой информации в соцсетях, даже самой «красивой и складной».

В феврале директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что значительная часть предотвращенных в России терактов велась по заданию украинских кураторов.

Ранее россиянин перевел террористам почти 2 млн рублей и попал под следствие ФСБ.