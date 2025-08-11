ФСБ раскрыла схему использования россиян в качестве смертников

ФСБ раскрыла схему украинских вербовщиков, которые привлекали россиян к совершению терактов в качестве смертников. Об этом написало РИА Новости.

По данным ведомства, жертвами стали пять пенсионерок. Сначала они были обмануты мошенниками, а затем подверглись психологическому давлению, после чего их привлекли, в том числе, к слежке и хранению взрывных устройств.

Спецслужбы Украины планировали, что женщины передадут военным РФ взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы. Выжить женщины не смогли бы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о покушении на теракт и хранении взрывчатки, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

До этого сотрудники ФСБ при сотрудничестве с СГБ Узбекистана и Следственного комитета РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации координировали идеологи МТО из Евросоюза.

