В Москве задержали радикалов за вербовку мигрантов в террористы

Сотрудники ФСБ при сотрудничестве Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана и Следственного комитета РФ (СК) задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации координировали идеологи МТО из Евросоюза.

В конце июля в Кабардино-Балкарии возбудили дело против женщины за перевод денег террористам. По версии следствия, в ноябре 2016 года женщина опубликовала в социальной сети пост о сборе денег для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Собранные средства в размере 1,1 млн рублей она перечислила участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, говорится в сообщении.

