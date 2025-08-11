На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Арзамасе усилили медпомощь после атаки беспилотников

«Газета.Ru»

Глава Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале сообщил, что в город направили бригаду медицины катастроф для оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА.

Он отметил, что оперативные службы начали работу незамедлительно, и призвал жителей сохранять спокойствие. Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что ночью были атакованы две промышленные зоны региона. При отражении удара в Арзамасском округе одного человека не удалось спасти, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Арзамас. По данным канала, около 3:55 местные жители услышали в небе три хлопка и один мощный взрыв. Источник канала заявил о пяти БПЛА, которые летели очень низко.

Также Telegram-канал SHOT писал о нескольких взрывах в Дзержинске Нижегородской области. По словам очевидцев, взрывы начались около 5:10 мск.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
